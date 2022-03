Oliver Pocher & Amira Pocher: Sie hat ihn eiskalt abserviert

Die 29-Jährige zieht einen TV-Deal nach dem nächsten an Land: Gerade trat sie ihren neuen Job als Moderatorin des Klatsch-Magazins "Prominent!" an – und jetzt wurde verkündet, dass die ausgebildete Visagistin auch noch einen der begehrten Plätze auf dem Parkett von "Let's Dance" ergattern konnte! Für die zweifache Mutter geht das neue Jahr also stark los. Und Olli? Rutscht nach dem Aus seiner RTL-Show „Pocher – gefährlich ehrlich!“ zunehmend in die berufliche Bedeutungslosigkeit … Doch sollte bei dem Comedian Neid aufkommen, zeigt er es nicht. Im Gegenteil! Im Ehe-Podcast "Die Pochers hier!" lobte Olli seine Liebste: "Du kannst was, du bist eloquent, hast eine eigene Meinung, eigene Themen!" Immerhin wissen wir jetzt, dass der Pocher nicht nur lästern kann …