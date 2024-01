Oliver Pocher & Cora Schumacher: Heimliche Treffen? Angebliche Affären-Gerüchte sorgen für Wirbel

Am Mittwoch postete Oliver Pocher noch empört zu den Liebes-Gerüchten seiner Ex Amira auf Instagram: "Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich als Zweifachmutter so zu präsentieren." Doch wie BILD nun berichtet, soll der Comedian längst eine neue Flamme haben. Wie das Boulevardblatt schreibt, teile sich der gebürtige Hannoveraner gemeinsam mit Cora Schumacher ein Bett - und das angeblich bereits seit Oktober letzten Jahres!

Weiter heißt es in der Berichterstattung, dass Cora Schumacher selbst die Affären-Gerüchte gegenüber BILD bestätigt haben soll, kurz bevor sie sich auf den Weg in Richtung australischen Busch gemacht hat. Die Ex von Ralf Schumacher soll sogar über ihr angebliches romantisches Intermezzo mit anderen Dschungelcampern geplaudert haben.

Was an den Gerüchten dran ist, ist bisher unklar. Weder Cora Schumacher noch Oliver Pocher haben sich bisher zu den Affären-Gerüchten geäußert. Doch wer weiß, was alles am berühmt-berüchtigen Lagerfeuer des australischen Dschungels ans Licht kommen wird...