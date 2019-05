Oliver Pocher und Freundin Amira: Blitz-Hochzeit vor der Geburt?

Reddit this

Sein Beruf besteht darin, andere zum Lachen zu bringen. Doch diesmal hat (41) selbst allen Grund zur Freude. Der Comedian wird zum vierten Mal Vater. Gibt es vor der Geburt des Babys sogar noch eine Blitz-Hochzeit mit seiner Freundin Amira?

Für ausgeschlossen halten viele diesen Schritt jedenfalls nicht. Obwohl Oliver Pocher das Model erst im November 2018 der Öffentlichkeit präsentierte, wussten in seinem Umfeld schon viele über die Liebe zu der attraktiven Österreicherin mit den ägyptischen Wurzeln Bescheid. Denn bereits seit 2016 sollen Oli und Amira Aly ein Paar sein.

Heiratet Oliver Pocher jetzt Freundin Amira?

Dass der für sein loses Mundwerk bekannte -Star die Beziehung so lange geheim hielt, könnte ein klares Zeichen sein: An deser Frau liegt ihm tatsächlich etwas. Nicht noch einmal scheint Oliver Pochter eine Liebe so öffentlich führen zu wollen, wie er es früher getan hat. Neben zahlreichen Affären scheiterte die Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden 2014 nach vier Jahren. Aus der Beziehung ging eine Tochter (9) und siebenjährige Zwillingssöhne hervor.

Ob er mit Amira nun zum zweiten Mal den Gang vor den Altar wagt? Momentan tanzt Oli Pocher noch bei "Let's Dance" - danach hätte er sicher Zeit...