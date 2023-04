Oliver Pocher & Sandy Meyer-Wölden: Erwischt! Er ist zurück bei seiner Ex!

Sandy postete Fotos von sich auf Instagram, die sie über den Dächern von New York City zeigen. Dazu schreibt die 40-Jährige: "Dreaming about New York with a view! Was für eine Stadt..." So weit, so gut. Doch das letzte Foto der Bilderreihe sorgt für eine Überraschung: Neben ihr steht ihr Ex-Mann Oliver Pocher! Von Amira fehlt jede Spur. Was das wohl zu bedeuten hat?

