Oliver Pocher: Was ist an der DSDS-Affäre dran?

Pochers erste Reaktion auf diese Anschuldigung wirkt ruhig und souverän. Gegenüber Bild sagte er: "Jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, muss mit solchen Gerüchten umgehen können. Es ist eben nicht immer alles richtig, was in den bunten Blättern steht. Selbstverständlich bin ich gegen diese Behauptung bereits per Anwalt vorgegangen."

Auch Sarah Joelle Jahnel äußerte sich bereits dazu. Ihre Aussage klingt allerdings deutlich mehr danach, dass da doch etwas lief: "Oliver und ich - wir kennen uns seit Jahren, natürlich haben wir Kontakt. Wir haben auch über diese Geschichte gesprochen. Aber das Ergebnis ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Deshalb will ich nicht mehr sagen. Nur, emotional bin ich sehr aufgewühlt."

Da stellt sich direkt die Frage, warum genau diese Gespräche "nicht für die Öffentlichkeit" sind. Wäre zwischen den beiden nichts gewesen, gebe es zu diesem Thema doch auch nichts zu verschweigen.