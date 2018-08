Oliver Sanne: Sie ist seine neue Freundin

Nachdem Ex-"Bachelor" erfolglos bei " " nach seiner Traumfrau suchte, hat er endlich sein Glück gefunden. Jetzt zeigt er zum ersten Mal die neue Frau an seiner Seite...

Bachelor in Paradise: Kilo-Frust bei Oliver Sanne

Es ist offiziell: Jill ist Olivers neue Freundin

Seine neue Flamme Jill postete das erste Pärchenbild auf . Beide gucken sich verliebt in die Augen. "Ich mag mich lieber, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich wusste von Anfang an, dass ich lange bleiben würde!", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Was für eine süße Liebeserklärung! "Ein Traumpaar", "Wie schön du strahlst" und "Ich freue mich so für dich", finden ihre Follower. Und auch Freund Oliver kommentierte das Foto mit einem Kuss-Emoji.

"Bachelor"-Gewinnerin Liz Kaeber: Die Haare sind ab!

Jill will unbedingt berühmt werden

Doch wer ist die Frau, die Olivers Herz erobert hat? Jill ist 26 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Osnabrück und studiert Fitness-Ökonomie. Einige Zuschauer könnten sie bereits aus dem Fernsehen kennen. Sie versuchte ihr Glück bereits bei mehreren . 2009 war sie Kandidatin bei " ", 2012 nahm sie bei "Unser Star für Baku" teil. Nach der ersten Runde war jedoch Schluss. Auch zwei Jahre später lief es bei "DSDS" nicht besser. Im Recall musste Jill ihre Koffer packen. Vielleicht kommt ihre Gesangskarriere ja mit prominenten Freund endlich in die Gänge...