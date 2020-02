"Oliver Twist"-Star Frances Cuka ist tot! Wie es heißt, soll die Schauspielerin bereits am vergangen Sonntag verstorben sein. Dies wurde nun zumindest durch einige britische Medien bestätigt.

"Oliver Twist"-Star Frances Cuka spielte seit den 50er Jahren

Die Karriere von Frances Cuka begann bereits in den 50er Jahren. Seitdem war die Schauspielerin aus der - und Filmwelt nicht wegzudenken. Sie wirkte unter anderem in dem Horrorstreifen "Schrei der Verlorenen" und "Angst vor der Dunkelheit" mit. 2005 war sie als Mrs. Bedwin in der Romanverfilmung in "Oliver Twist" zu sehen. Nun schloss die Schauspielerin für immer die Augen. So heißt es durch "The Guardian", dass Frances bereits am vergangen Sonntag gestorben ist.

Die Fans von Frances Cuka trauern

Vor allem die "Friday Night Dinner"-Fans trauern um die Nelly-Darstellerin. So heißt es via "Twitter": "Ich weine! Die Serie wird ohne dich nicht mehr dieselbe sein" sowie "Sie war einer meiner Lieblinge in der Show und sie wird für immer in unseren Herzen sein." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Frances stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

