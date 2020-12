Oliver & Amira Pocher: Das Baby ist da!

Oliver und Amira Pocher dürfen sich in diesem Jahr über ihr eigenes kleines Weihnachtswunder freuen. Kurz nach dem Fest sind die beiden nämlich erneut Eltern geworden. Am ersten Weihnachtsfeiertag teilte die dunkelhaarige Schönheit ein Babybauch-Foto mit ihren Fans. Und nur zwei Tage später durfte sie endlich ihr Baby in den Armen halten.