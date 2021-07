Oliver & Amira Pocher: Dunkle Wolken über ihrem Ehe-Glück!

In ihrem Podcast "Die Pochers hier!" berichtete Oli von seinem Trip nach Ibiza. Der Comedian musste beruflich einige Tage auf der Baleareninsel verbringen. Eine ganz schöne Belastung für Oli. "Die Sonne zieht dir so dermaßen die Energie aus dem Körper. Ja, es ist anstrengend gewesen", klagte er. Doch das Mitleid seiner Frau hielt sich in Grenzen. "Ich hatte einen Termin in Düsseldorf, kam zu Hause an und das Erste, was mein Bruder zu mir sagt: 'Dein Mann schläft.' Und ich so: 'Ach der Arme, der muss ja fix und fertig hier von Ibiza sein.' Du siehst aus, als hättest du drei Tage durchgemacht. Dann frag ich dich, warum bist du denn so müde? 'Ja, ich musste um halb acht aufstehen'", schimpfte sie.