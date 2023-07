Oliver und Amira Pocher: Ein anderer Mann! Neue Enthüllung um das Ehe-Drama

Die Anzeichen verdichteten sich in letzter Zeit immer mehr, so dass Amira und Oliver es wohl für das Klügste hielten, den Stier direkt bei den Hörnern zu packen: "Ups – was ist denn da los? Ehekrise bei den Pochers?", beginnt der Comedian ganz unverblümt eine aktuelle Folge des gemeinsamen Podcasts. "Tja, das verflixte siebte Jahr oder so", pflichtet Amira ihm bei. Mit diesem für ein Promi-Paar ungewohnt offenen Wortwechsel reagierten die beiden auf Medienberichte und Fan-Spekulationen, dass es um ihre Beziehung nicht zum Besten stünde.

So war aufmerksamen Beobachtern aufgefallen, dass Amira ihren Ehering schon eine Weile nicht mehr trägt. Zwar versucht sie, im Podcast darauf angesprochen, noch abzuwiegeln ("Ich mache viel Sport. Der Ring liegt im Fitnessraum"), doch Olli will es genauer wissen: "Ist das ein Zeichen? Ein Wink mit dem Zaunpfahl?" Amiras genervte Reaktion spricht Bände: "Man Olli! Es ist halt aktuell schwierig, und das wissen auch die Leute in unserem Umfeld, und da hat jemand gequatscht." Tatsächlich haben sie sich, wie sie durchblicken lassen, sogar schon recht konkrete Gedanken über eine mögliche Trennung und die Folgen gemacht: Egal, was komme, man wolle alles "sauber weiterlaufen lassen, alleine schon für die Kinder". Was sie bei aller Offenheit aber verschweigen ist, wie lange ihre Beziehung in Wahrheit schon kriselt. Bereits vor fast genau einem Jahr hatte Amira ein Auge auf einen anderen Mann geworfen: Bei der "Raffaello Summer Party" in Berlin, die sie ohne Olli besuchte, klebte sie damals förmlich an dem gleichfalls solo feiernden Giovanni Angiolini, auch bekannt als Dottore Amore und vorübergehende Sommerliebe von Moderatorin Michelle Hunziker. Schon beim offiziellen Dinner wich Amira dem scharfen Italienier kaum von der Seite. Doch so richtig heiß ging es, wie "Closer" von einem Augenzeugen erfuhr, erst nach der Veranstaltung her. "Wir saßen noch mit einer Gruppe auf der Dachterrasse unseres Hotels", verrät uns der Insider. Im luxuriösen 5-Sterne KPM Hotel habe Amira den attraktiven Giovanni nach allen Regeln der Kunst umgarnt. "Wir haben uns wirklich gefragt: Sie ist doch verheiratet – was macht sie da?!", so die Quelle. "Sie hat Giovanni ganz für sich vereinnahmt – wir waren alle leicht fassungslos über die Flirt-Offensive." Und auch wenn nichts Ernstes daraus geworden zu sein scheint, wurde an jenem Abend unmissverständlich klar: Amira hat bereits ihre Fühler ausgestreckt und scheint einer durchtrainierten Olli-Alternative nicht abgeneigt. Zumal die Krise im Hause Pocher offenbar unvermindert weiterbrodelt – baldige Trennung nicht ausgeschlossen? "Solange die Fotos voneinander und miteinander nicht gelöscht sind, ist alles intakt", so Oliver pragmatisch. Nun ja, dann werden wir diesen Account mal ganz genau im Auge behalten ...