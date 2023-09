Oliver & Amira Pocher: Enthüllt! Das passiert nach der Trennung mit ihrem Geld

Über die Jahre hat sich bei Oliver ein ganz schöner Batzen Kohle angesammelt. Er ist als Comedian und Moderator gut im Geschäft. Doch auch um Amira muss man sich keine Sorgen machen. Nachdem die beiden ihre Beziehung offiziell machten, tauchte sie immer wieder im TV auf. Sie tanzte u.a. bei "Let's Dance" übers Parkett und moderiert die Sendung "Prominent". Vor Kurzem ist ihre erste eigene Sendung "My Mom, Your Dad" gestartet. Und auch ihre Influencertätigkeiten spülen reichlich Geld in die Kasse. Immerhin hat Amira über 900.000 Follower. Dazu kommt ihr eigenes Beauty-Unternehmen "Fayble". Inwiefern die Trennung all ihre Projekte beeinflusst, wird sich wohl erst in der Zukunft zeigen...