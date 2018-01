Oliver Welke: Wundervolle Neuigkeiten!

Oliver Welke ist nicht nur Sportmoderator im ZDF, sondern präsentiert auch die „heute-show“ und hat absoluten Kultstatus.

Der Moderator nimmt die Nachrichten der Woche in der Satiresendung auf die Schippe. Nun gibt es wundervolle Neuigkeiten von Oliver Welke, denn der Moderator ist mit der „heute-show“ zurück. In den vergangenen Wochen war die Sendung in der Winterpause – diese ist nun endlich vorbei.

Oliver Welke freut sich auf die neue Staffel: „Trump spricht in Davos, die SPD schafft sich ab – und das genau vor unserer ersten Sendung. Toll, wie die immer alle an uns denken“, erklärt der Moderator. Besonders die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD werden in der ersten Ausgabe ein großes Thema sein.

Die „heute-show“ zählt zu den beliebtesten Sendungen der jungen Zuschauer im ZDF und erreicht immer wieder Rekord-Quoten. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Schnitt im Jahr 2017 bei 15,2 Prozent Marktanteil – das sind fast dreimal so viele junge Zuschauer, wie das ZDF sonst erreicht. Die Sendung am 24. November 2017 verfolgten zur späten Stunde im ZDF sogar mehr als 5 Millionen Zuschauer und hat die Konkurrenz alt aussehen lassen.