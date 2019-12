Olivia Jones: "Queen of Drags"-Gewinnerin enthüllt?

Vom Kiez nach ! In der ersten Folge von "Queen of Drags" durfte als Gastjurorin neben , und Platz nehmen. Mit Sprüchen wie "Das ist ein Kitzler wie eine Bratwurst", "Wie kommst du denn aus diesem Kleid wieder raus? Mit einer Geflügelschere?" und Deine "Beine das ist schon so ein bisschen hühnerbeinmäßig" sorgte sie für reichlich Lacher bei den Zuschauern.

Olivia Jones: "Das war ein Meilenstein in Sachen Drag Queens"

Für Olivia ist "Queen of Drags" ein echtes Herzensprojekt. "Das war ein Meilenstein in Sachen Drag Queens. Wir haben da Heidi, Bill und Conchita viel zu verdanken, weil sie es einfach toll inszenieren", schwärmt sie im Interview mit "Intouch Online" am Rande der "Movie meets Media" in Hamburg. "Es wurde auch langsam Zeit, dass es mal eine tolle Drag Queen-Sendung ins deutsche Fernsehen schafft."

Olivia Jones: Jetzt packt sie über den "Queen of Drags"-Dreh aus!

Hat Olivia Jones die "Queen of Drags"-Gewinnerin schon verraten?

Aktuell sind noch sechs Kandidatinnen im Rennen um die Krone. Heute Abend steht alles unter dem Motto "Divas & Icons". Wer das am besten umsetzen wird? Olivia hat schon eine Vermutung. "Meine Favoriten sind Katy Bähm, Yoncé Banks und Vava Vilde", verrät sie uns. Ob eine der drei Damen wirklich am Ende als Siegern nach Hause geht? Das zeigt sich wohl erst im großen Finale...

