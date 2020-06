Olivia Wilde: Falsche Brustwarzen

Also musste Olivia Wilde im Nachhinein die Brustwarzen aussuchen, die ihren eigenen am ähnlichsten waren. "Ich war bei den Dreharbeiten nicht wirklich nackt... und eigentlich sollte Ryan mich mit seinem Körper verdecken, aber er hat sich bewegt und so waren die Pasties auf einmal zu sehen. Also habe ich eines Tages eine E-Mail von unserem Produzenten bekommen, in der stand: 'Bitte sieh dir die Fotos von Brustwarzen an und sag uns Bescheid, welche dem Original am ähnlichsten sind.' Ich weiß nicht, wo er die Bilder her hatte, aber sie kommen dem Original recht nah." © WENN