Olli Schulz will nicht zum ESC 2016

Laut „Bild“ ist bereits eine Liste auf „Eurovisionhotnews.blogspot.co“ öffentlich geworden, die die vermeintlichen Kandidaten für den ESC-Vorentscheid benennt. Neben der Band Mia, dem Duo Boy und der „Lieblingsmensch“-Interpretin Namika ist auch der Name von Allround-Talent Olli Schulz auf der Liste zu finden.

Dieser äußerte sich nun via Facebook zu den Spekulationen und machte unmissverständlich klar, dass eine Teilnahme beim ESC für ihn nicht in Frage kommt. „Ich singe ganz bestimmt nicht um das heissbegehrte ESC Ticket und überlasse jedem, wirklich jedem, meine angebliche Kandidatur“, lässt der sympathische Musiker verlauten, der sich mit Songs wie „Als Musik noch richtig groß war“ längst in die Herzen seiner zahlreichen Fans gesungen hat.