Olly Murs hat's offiziell gemacht: Er ist schwul!

Nachdem er sich im September 2015 von seiner Ex Francesca Thomas trennte, lag ihm auch die Frauenwelt zu Füßen und er hatte freie Wahl unter den weiblichen Wesen. Doch trotzdem hat er seitdem keine neue feste Partnerin gehabt - aber vielleicht ist es keine Freundin, die er sucht, sondern ein Freund! Denn Olly gibt zu, dass er auf Frauen UND Männer steht: "Ich bin ca. 20 Prozent gay. Ich habe viele schwule Freunde, mit denen ich mich ausgezeichnet verstehe. Ich habe eben auch diese kitschige Seite an mir", erzählt er gegenüber "The Sun". Na gut, er ist also nicht zu 100 Prozent schwul, kann sich aber offenbar trotzdem eine Romanze mit Männern vorstellen.

Und Olly hat einiges in der letzten Zeit getan, um den oder die Richtige zu finden. Er erzählt, dass er in der letzten Zeit so viele Leute geknutscht hat, dass ihm seine Freunde sogar verboten haben, so weiter zu machen. Doch der Ex-"X-Factor"-Juror gibt auch zu, dass er sich nach einer Beziehung sehnt.

Na dann muss er wohl noch einige Frösche küssen und hoffen, dass sein Traumprinz oder doch Prinzessin dabei ist.