Reddit this

Olympia-Newcomerin stirbt an ihrem 18. Geburtstag!

Die Nachricht ist ein Schock für die Sportwelt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb die Olympia-Newcomerin Ellie Soutter am vergangen Mittwoch an ihrem 18. Geburtstag. Dies teilte nun ihr Vater über "Twitter" mit.

Olympia-Newcomerin Ellie Soutter: Sie war der aufsteigende Stern im Snowboarding

Ellie Soutter wurde vor ihrem Tod als potenzielle Kandidatin für das britische Olympiateam gehandelt. Sie galt als das Snowboarding-Nachwuchstalent. Am vergangen Mittwoch dann der Schock. Ellie verstarb an ihrem 18. Geburtstag.

Olympia-Newcomerin Ellie Soutter: Ihr Vater trauert via "Twitter"

Der Vater von Olympia-Newcomerin Ellie Soutter verkündete den tragischen Tod seiner Tochter via "Twitter". Er schrieb: "Diese grausame Welt nahm mir gestern meine Seelenverwandte – an ihrem 18. Geburtstag." Ebenfalls fügte er hinzu: "Ellie, ich werde dich mehr vermissen als du dir je hättest vorstellen können. Ruhe in Frieden, mein kleiner Champion."