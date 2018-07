Olympia-Star stirbt mit 25 Jahren bei Messer-Attacke

Schrecklich! Große Trauer in der Sportwelt: Denis Ten ist bei einer Messer-Attacke ums Leben gekommen! Der Olympia-Eiskunstläufer starb im Alter von nur 25 Jahren.

In seiner Heimatstadt Almaty wurde Denis Ten von bisher zwei unbekannten Tätern getötet. Zunächst sollen die Täter versucht, sein Auto zu demolieren. Der 25-Jährige wollte die Täter davon abhalten - dann griffen sie plötzlich zu einem Messer und stachen den Sportler nieder.

Denis Ten verstarb im Krankenhaus

Er verlor so viel Blut, dass er später in einem Krankenhaus verstarb. Der Blutverlust konnte durch die Mediziner nicht mehr gestoppt werden. Der Internationale Eislaufverband zeigte sich erschüttert. Bei den Olympischen Spielen in Sotschi habe Bronze gewonnen. In seinem Land zählt er zu den beliebtesten und erfolgreichsten Sportlern. Ob die Täter gefasst werden konnte, ist nicht bekannt.