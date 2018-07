Reddit this

Die Nachricht ist ein Schock für die Sport-Welt! Wie nun bekannt gegeben wurde, wurde die Skilanglauf-Olympiasiegerin Vibeke Skofterud tot aufgefunden. Die Spitzensportlerin wurde bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag als vermisst gemeldet. Nun die traurige Gewissheit. Vibeke Skofterud soll bei einem Unfall verstorben sein.

Olympia-Star Vibeke Skofterud wurde tot aufgefunden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Olympiasiegerin Vibeke Skofterud bereits als vermisst gemeldet. Am Sonntagmittag dann der Schock! Die 38-Jährige wurde auf der Insel St. Helena in Südnorwegen tot aufgefunden.

Olympia-Star Vibeke Skofterud: Anscheinend starb sie bei einem Unfall

Wie berichtet wird, soll in der Nähe des Fundortes ebenfalls ein Jet Ski gefunden wurden sein. Es wird darum davon ausgegangen, dass die 38-jährige bei einem Unfall verstarb. Genauere Hintergründe zu der Todesursuche sind allerdings unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen halten weitern hin.