Große Trauer in der Film-Welt! "Once Upon A Time"-Star Gabe Khouth ist tot! Der 46-Jährige soll bei einer Motorradfahrt einen Herzinfarkt erlitten haben, wodurch der tödliche Unfalls verursacht wurde.

Seine Familie und Freunde trauern um Gabe Khouth

Wie Peter Kalemisvon, ein enger Freund von Gabe Khouth, nun via "Twitter verkündet", verstarb der Schauspieler bereits am 23. Juli. So heißt es unter anderem in dem Statement: "Am 23. Juli schien mein Freund Gabe Kouth während der Fahrt auf seinem Motorrad einen Herzstillstand zu erleiden und starb tragisch an den Folgen." Auch der Bruder von Gabe meldete sich zu dem tragischen Unfall zu Wort: "Mein Bruder liebte es zu cruisen. Er liebte euch alle. Ich danke dir."

Gabe Khouth wurde durch "Once Upon A Time" und "Santa Baby" bekannt

Seinen Durchbruch erlangte Gabe Khouth durch seine Rolle in der ABC-Serie "Once Upon A Time". Ebenfalls war Gabe in "iZombie", "Supernatural" oder als Elf in den "Santa Baby"-Filmen zu sehen. Auch als Synchronsprecher feierte er große Erfolge. Sein Serien-Kollege Jason Burkart äußerte zu dem Ableben von Gabe: "Ich bin total traurig über den Verlust unseres guten Freundes Gabe."