One Direction: "Story Of My Life" begeistert die Fans

Seit dem 25. Oktober kann man "Story Of My Life" in voller Länge anhören, seit dem 27. Oktober kann man das Lied kaufen. Und die erste Single des neuen Albums "Midnight Memories" von 1D begeistert die Fans.

Millionen Mädchen und Jungs haben ihrer Freude vor allem auf Twitter Ausdruck verliehen. Sie posten Bilder von sich, wie sie die "Story Of My Life" anhören: Tränen laufen über die Wangen, verzückte Ausdrücke zieren die Gesichter, die Hände auf den Herzen.

"Der Song ist einfach perfekt!"

"Ich kann gar nicht ausdrücken, wie wunderschön 'Story of my life' ist. Es ist einfach magisch!"

"Ich bin verliebt in 'Story of my life'"

So lauten die Kommentare zum neuen Song. Die Teenie-Stars Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson und Niall Horan haben ihrerseits auch einiges getan, um die Single zu promoten. Sie haben unter anderem Kinderfotos von sich gepostet. Auch der Songtext, um den ein großes Geheimnis gemacht wurde, wurde von "One Direction" mit einer großen Show veröffentlicht.

Die neue Single ist ganz anders als die vorherige: Während "Best Song Ever" eine Party-Hymne war, die das Feiern und den Sommer zum Thema hatten, ist "Story Of My Life" eine Ballade und ein sehr leidenschaftlicher Song.

Er hat es in den iTunes-Charts jedenfalls schon in einigen Ländern ganz nach oben geschafft, unter anderem in den USA und Dänemark. In Deutschland ist er unter den Top 5.

Das Album "Midnight Memories" von "One Direction" folgt bald: Am 25. November soll es in die Läden kommen.