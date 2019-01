One Direction verabschieden sich von Fans!

In einem -Video verkündet die Band, ab sofort eine Auszeit einzulegen.

„Das ist heute ein ganz spezieller Tag für uns, denn es ist so etwas wie der letzte Teil unseres ersten Kapitels”, erklärt Liam Payne in dem Clip, der an die Fans gerichtet ist. Vor dem offiziellen Abschieds-Video standen „ “ noch einmal bei der britischen Version von „X Factor“ auf der Bühne, wo sie 2010 entdeckt worden sind.

Auch wenn die Auszeit bereits seit längerem angekündigt wurde, so dürfte die Trauer bei vielen Fans tief sitzen. Immerhin, gänzlich still wird es um die Sänger wahrscheinlich nicht werden: Einige von ihnen wollen sich in der Zwischenzeit intensiv Solo-Projekten widmen. Wie lange die Band-Pause von „One Direction“ dauern wird, ist derzeit noch nicht klar. Die Rede ist aber meist von mindestens 18 Monaten.