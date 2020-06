Oralsex war zu schlecht: Escort-Girl erschießt Kunden!

Mit dem Oralsex war sie jedoch alles andere als zufrieden und endete in einer Katastrophe.

Die 21-Jährige wurde von einem Kunden nicht richtig oral befriedigt. Das hatte für den Geschäftsmann fatale Folgen: Sie richtete eine Waffe auf ihn und hat ihn in den Kopf geschossen. Der 36-Jährige wurde später in seiner Wohnung mit Schusswunden am Kopf gefunden. Die brutale Attacke hat der Mann aber glücklicherweise überlebt.

Das Call Girl wurde später von der Polizei gefasst und hatte mehrere Kreditkarten, wo sie rund 10.000 Euro abhob und mit dem Geld in einen Luxusurlaub fuhr – dabei handelte es sich offenbar um die Karten des Kunden.

Nach ihrer Festnahme hat sie die Tat auch gestanden und offenbart, dass sie ihn zweimal in den Kopf geschossen hat – „weil er sie nicht richtig oral befriedigen konnte“. Den Mann hat sie zum Sterben zurückgelassen. Wegen versuchten Mordes und räuberischen Diebstahls muss sie sich nun verantworten und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.