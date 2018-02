Orang-Utan mit 130 Schüssen hingerichtet!

Traurige Nachricht aus Indonesien: Dort haben Menschen 130 Mal auf einen Orang-Utan geschossen.

Tierschützer haben versucht, das hilflose Tier noch zu retten - jede Hilfe kam aber zu spät. Er starb letztendlich an einer Infektion. Das Tier war rund 5 bis 7 Jahre alt. Später wurden bei ihm 130 Kugeln eines Luftgewehrs gefunden. Das sei "die größte Anzahl in der Geschichte der Konflikte zwischen Orang-Utans und Menschen in Indonesien", sagte Tierschützer Ramadhani.

Weltweit gibt es nur noch wenig Orang-Utans. Die Tierart ist vom Aussterben bedroht. In Borneo ist erst im vergangenen Monat ein toter Orang-Utan gefunden wurden - auch er wurde offenbar mit einem Luftgewehr getötet und wurde danach sogar noch enthauptet.