Orkan "Friederike": Bahn stellt Zugverkehr komplett ein!

© (c) dpa

Sturm-Chaos in Deutschland! Orkan "Friederike" wütet derzeit in Deutschland. Bei der Bahn geht nun nichts mehr: Der Zugverkehr wurde in ganz Deutschland eingestellt.

Erst wurde der Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen eingestellt. Jetzt kommt der Zugverkehr in ganz Deutschland zum Erliegen, da auf den Gleisen überall umgestürzte Bäume liegen und sich die Sturm-Situation in den kommenden Stunden noch deutlich verschärfen kann.

Züge, die noch unterwegs sind, sollen zum nächsten Bahnhof fahren und dort halten, wie ein Unternehmenssprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mitteilt. Auch im Flugverkehr gibt es Beeinträchtigungen und auf den Straßen herrschzt ebenfalls ein absolutes Chaos.

Auf dem Brocken im Harz wurden Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 200 km/h gemessen. Im Flachland drohen Orkanböen von bis zu 120 km/h. Derzeit liegt der Schwerpunkt des Sturms im Osten und in der Mitte Deutschlands.