Orkan "Friederike": Erstes Todesopfer!

Orkan "Friederike" fegt derzeit mit voller Wucht über Deutschland. Das Sturmtief sorgt für ein absolutes Chaos und hat das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine entsprechende Unwetterwarnung herausgegeben. Das Sturmtief zieht derzeit von Westen nach Osten. Die Bahn hat den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz komplett eingestellt. Und auch auf anderen Strecken geht wegen umstürzender Bäume nichts mehr - unter anderem betrifft das die Verbindung zwischen Berlin und Hamburg und auch in Niedersachsen verkehren keine Züge mehr.

Die Experten raten, wenn möglich lieber zu Hause bleiben. Jetzt gibt es sogar das erste Todersopfer: Ein Mann wurde in Emmerich (NRW) in seinem Garten von einem Baum erschlagen - er hatte keine Chance und war sofort tot. In Hochlagen wie dem Harz wurden bereits Windgeschwindigkeiten von 180 km/h gemessen. Auch im Flachland kann es mit 100 km/h extrem stürmisch werden - hinzu kommen noch Gewitter, Hagel und Schneefälle. So auch in Hamburg, denn die Hansestadt wurde beinahe komplett eingeschneit. Der Sturm zieht derzeit in Richtung Sachsen, Brandenburg und Berlin - hier gelten die Unwetterwarnungen des DWD ab 16 Uhr.