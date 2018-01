Orkan "Friederike": Schon drei Todesopfer!

Orkan "Friederike" hat Deutschland fest im Griff: Seit den Morgenstunden fegt der Sturm über uns hinweg.

Zuerst traf es den Westen Deutschlands - dort wurde vorübergehend auch der Bahnverkehr eingestellt. Später hat die Bahn angekündigt, den Zugverkehr in ganz Deutschland einzustellen. Hunderttausende Pendler sitzen seitdem auf den Bahnhöfen in ganz Deutschland fest.

Der Sturm hat mittlerweile auch drei Todesopfer gefordert. Zuerst wurde ein Mann von einem Baum in NRW von einem Baum in seinem Garten erschlagen. In Lippstadt verstarb ein LKW aufgrund eines wetterbedingten Unfalls. In Bad Salzungen (Thüringen) wurde ein Feuerwehrmann (28) bei den Aufräumarbeiten getötet, als er von einem Baum erschlagen wurde, wie die "Bild"-Zeitung schreibt.

Die Gefahr ist noch nicht vorbei: Derzeit wütet der Orkan im Osten Deutschlands und wird erst gegen Mitternacht abgezogen sein. Wetterexperten empfehlen, das Haus wenn möglich nicht zu verlassen.