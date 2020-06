Orkan "Xavier": Politik-Expertin Sylke Tempel von Baum erschlagen!

forderte 7 Todesopfer. Wie sich jetzt herausstellte, kam dabei auch eine Politik-Expertin aus Berlin ums Leben!

Durch den Sturm wurden Bäume entwurzelt und Äste fielen auf die Gleise – in Berlin wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Am Donnerstagnachmittag kam es in Tegel zu einem dramatischen Unglück: Eine Frau wurde in ihrem Auto von einem Baum erschlagen. Dabei handelt es sich um Dr. Sylke Tempel, welche gerade von einem Treffen mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kam, wie die „Bild“-Zeitung schreibt.