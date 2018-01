Das Wetter im neuen Jahr startet stürmisch! Am Mittwoch zieht ein Orkan über Deutschland hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat jetzt eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Ein Sturmtief wird am Mittwoch beinahe ganz Deutschland überqueren. Bereits in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch muss mit einzelnen Sturmböen gerechnet werden. Am Mittwoch wird es dann richtig heftig: Im Flachland sind Spitzenböen von bis zu 100 Stundenkilometern möglich, in höheren Lagen sogar bis 110 km/h. Besonders betroffen sind Nordrhein-Westfalen und das Saarland.

Später zieht der Sturm dann auch über die anderen Regionen in Deutschland. Im Osten bleibt es zunächst etwas ruhiger, aber ab dem Nachmittag gibt es auch in Brandenburg und Berlin schwere Sturmböen in Orkanstärke. In Bayern sind in höheren Lagen dann Orkanböen von bis zu 150 km/h drin.

Der Sturm ist aber nicht das einzige Problem. "Mit dem Sturm kommt neuer starker Regen", meint Wetter-Experte Dominik Jung. "Die ohnehin sehr hohen Flusspegel werden dadurch rasant ansteigen. Die Behörden gehen in aktuellen Prognosen für den Oberrhein sogar von einem markanten Hochwasser aus." Im Süden besteht außerdem die Gefahr von Hochwasser.