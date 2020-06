Oscars 2016: Heidi Klum im Kleid-Shitstorm

Offenbar fühlte sie sich wohl in dem One-Shoulder-Dress.

Auf sehr viel Gegenliebe stieß das Kleid allerdings nicht. Bei Facebook erntete die GNTM-Chefin vernichtende Kritik für ihre Outfit-Wahl. "Leider ein ziemlich beklopptes Kleid, tja...", "Da hat sie in dem Alter so eine Traumfigur und dann so ein Kleid", "Nööö, gefällt mir ausnahmsweise nicht an Heidi", "Das Kleid geht gar nicht", "Hätte sich für so 'ne Veranstaltung mal was Hübsches anziehen können", lauten die gehässigen Kommentare.

Lob für ihren Look findet man tatsächlich kaum. Aber egal - Hauptsache, Heidi gefällt sich selbst! "Selbst ist die Frau" war sowieso ihr Motto des Abends: Vito Schnabel begleitete sie nicht. Ob das der Grund war, dass sie Annemarie Carpendale am Red Carpet eiskalt ignorierte? Vielleicht hat sie unangenehme Fragen nach einer Liebes-Krise gewittert...