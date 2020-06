Oscars 2016: Leonardo DiCaprio und Kate Winslet geben uns den "Titanic"-Moment

View this post on Instagram

Unser Titanic-Moment bei den Oscars! Jack und Rose vereint ❤️ Leo hat den Goldjungen so verdient, nicht wahr? #oscars #titanic #jackandrose #leonardodicaprio #hollywood #endlich #oscarnacht #intouch #verleihung #oscarverleihung #oscarverleihung2016 #katewinslet #oscars2016 #leonardodicapriooscar2016 Copyright: getty