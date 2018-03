Oscars 2018: Das sind die Gewinner! "The Shape of Water" ist bester Film

In Los Angeles wurden in der vergangenen Nacht die Oscars verliehen. Zum Abschluss der Gala wurde der „Beste Film“ ausgezeichnet.

"The Shape of Water" ist der beste Film des Jahres. Der Streifen mit Sally Hawkins und Richard Jenkins in den Hauptrollen setzte sich unter anderem gegen die "Die Verlegerin" mit Meryl Streep, "Darkest Hour" mit Gary Oldman und dem Kriegsdrama "Dunkirk" durch. Frances McDormand hat den Preis als beste Hauptdarstellerin und Gary Oldman als bester Nebendarsteller abgeräumt.

Das sind die wichtigsten Gewinner

Bester Film: "The Shape of Water"

Beste Schauspielerin: Frances McDormand, "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Bester Schauspieler: Gary Oldman, "Darkest Hour"

Beste Schauspielerin in einer Nebenrolle: Allison Janney, "I, Tonya"

Bester Schauspieler in einer Nebenrolle: Sam Rockwell, "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Beste Regie: Guillermo del Toro, "The Shape of Water"