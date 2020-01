Ottfried Fischer: Hochzeits-Hammer!

Reddit this

Ottfried Fischer und Simone Brandlmeier sind schon seit 13 Jahren ein Paar. Nun wollen die beiden den nächsten Schritt wagen und sich das Ja-Wort geben.

Ottfried Fischer heiratet

Laut „tz“ wollen der 66-Jährige und seine Liebste kirchlich heiraten. Die Hochzeit mit rund 100 Gästen soll in Regensburg stattfinden. Auch die Trauzeugen stehen schon fest: Simones Schwester und Ottfrieds Bruder Werner! Für beide ist es jeweils die zweite Ehe.

„Wir heiraten optisch wie ein klassisches Brautpaar – in Weiß und Schwarz. Es ist nur die Frage, wer Weiß und wer Schwarz trägt“, so Fischer. Wir dürfen also gespannt sein!

