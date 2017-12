Otto Kern: Die ganze Wahrheit zu seinem Tod

Die Modewelt ist in großer Trauer. Am Montag wurde der Tod des Star-Designers Otto Kern bekannt gegeben. Seit der Bekanntgabe ranken sich immer wieder Gerüchte um die wahre Todesursache. Jetzt meldete sich das monegassische Justizministerium zu Wort und bestätigt das, was viele schon vermuteten.

Otto Kern stirbt in Monte Carlo

Wie die Familie von Otto Kern am Montag bekannt gab, soll der Designer friedlich auf seinem Sofa in seiner Wohnung in Monte Carlo eingeschlafen sein. Gestern Nachmittag schockierte allerdings eine Meldung von "Monacomatin.mc" die Medien. Darin heißt es, dass Otto Kern aus dem 10. Stock seinen Appartements gefallen sein soll. Viele Fragen sich nun: Wie starb der Modemacher wirklich?

Otto Kern: Schockierende Todesumstände!

Otto Kern wurde auf der Terasse gefunden

Das monegassische Justizministerium bestätigt nun, dass Otto Kern auf der Terrasse im ersten Stock des Gebäudes, in dem er wohnte, gefunden wurde. Wie das Ministerium gegenüber "Bunte.de" ebenfalls verriet, würden momentan die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache von Otto Kern weiterhin anhalten. Dabei soll geklärt werden, ob Dritte an dem Tod des Modeschöpfers beteiligt waren.