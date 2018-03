Otto Waalkes: Dieser Auftritt sorgt für mächtig Aufsehen!

Okay - damit hat wohl wirklich überhaupt niemand gerechnet! Klar, dass Otto Waalkes (69) mehr kann als lustige Elefanten malen und Ostfriesen-Witze reißen, ist bekannt. Auch dass er ein guter Musiker ist, weiß man. Aber dass er sich jetzt auf die größte Heavy-Metal-Bühne wagt, das ist eine krasse Überraschung...

Otto Waalkes: Will er nochmal heiraten?

Otto Waalkes: Das Wacken-Wunder

Richtig gelesen. Der Erfinder der Ottifanten ist Headliner auf Deutschlands größter Open-Air-Bühne. Zwischen Matsch, Musik und massig Haaren wird er auftreten - mit der Gitarre am Start. Bei so einem riesigen Publikum bietet es sich natürlich an, zu feiern. Und Otto hat etwas zu feiern! Oder nachzufeiern, viel mehr. Der Komiker wird vor dem Festival nämlich noch 70 Jahre alt.

Otto Waalkes: Auftritt in Wacken

Was viele nicht wissen dürften: Das Allroundtalent spielte als Opener auch schon für KISS und auf anderen rockigen Festivals - dass er das mit 70 noch macht... Hut ab! Zusammen mit seiner Band "Der Friesenjung" will er den Metalern ordentlich einheizen. Na, dann mal viel Erfolg!