"The Overtones": Das neue Album hier anhören

Es trägt den Titel "Higher" und erscheint in Deutschland am 5. Oktober.

Die erste Single heißt "Loving The Sound" (VÖ: 14.09.12), die gemeinsam mit Phil Thornally (Pixie Lott) und Jon Green geschrieben wurde. "Der Song hat einen intensiven Soul-Rhythmus, er motiviert, sich nicht unterkriegen zu lassen und nach vorne zu blicken", beschreibt Darren Everest den Song.

"Higher" tritt die Nachfolge des Albums "Good Ol' Fashioned Love" an und erscheint am 5.Oktober 2012. Mit ihrem Debüt feierten "The Overtones" einen riesigen Überraschungserfolg. Sie verkauften über 500.000 Alben, kamen bis auf Platz 4 der UK-Charts und tourten anschließend um die Welt.

www.theovertones.com

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!