Paar missbraucht Sohn (5) und Hund

Einfach nur grausam! Ein Paar aus den USA hat ihren 5-jährigen Sohn und einen Hund missbraucht. Das Ehepaar sitzt jetzt hinter Gittern.

Die beiden Erwachsenen sollen das Kind sexuell missbraucht haben. Das Opfer und die Eltern lebten in der Wüste. Die Ermittler konnten das Ehepaar dennoch ausfindig machen.

Nicht nur an dem Kind, sondern auch an ihren Hunden soll das Paar sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Bisher sind dazu aber keine weiteren Details bekannt. Am 14. Februar wurde das Ehepaar verhaftet und eine Kaution wurde auf jeweils 200.000 Dollar festgelegt. Die beiden Täter müssen bei einer langen Haftstrafe rechnen.