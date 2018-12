Paar tötet Frauen, um sie als Pasteten zu verkaufen

Reddit this

Diese Tat ist nicht in Worte zu fassen! Ein Paar aus Brasilien hat mehrere Frauen getötet, um sie als Pasteten zu verarbeiten.

Die beiden haben mehrere Menschen umgebracht, um sie zu verspeisen. Sie sollen sie sogar als Pasteten an andere Personen verkauft haben. Laut Medienberichten sollen mindestens 3 Frauen dem Brutalo-Paar zum Opfer gefallen sein.

Das Paar ernährte sich selbst von dem Menschenfleisch – das, was übrig blieb, haben sie an ahnungslose Menschen verkauft. Die Knochen der Opfer soll das Paar in einem Hinterhof verscharrt haben.

Paar gehörte einer Sekte an

Die Frau soll die Opfer unter einem Vorwand in das Wohnhaus gelockt haben – unter anderem wurde einer Dame eine Stelle als Kindermädchen angeboten haben. Ihr Freund tötete sie dann anschließend mit einem Fischmesser oder Hammer. Das Paar soll einer Sekte angehört haben, welche die Bevölkerung „verringern“ wollte.