Paddy Kelly kommt ins TV!

Umso mehr feierten die Fans das Comeback des hübschen Kelly Family-Mitglieds. Mit neuem Namen und neuer Frisur, ging es nämlich 2015 für Michael Patrick Kelly auch musikalisch wieder hoch hinaus. Im Mai brachte er sein lange erwartetes Solo-Album "Human" raus und landete sofort auf Platz 3.

Und jetzt dürfen wir uns schon wieder freuen! Denn Michael Patrick wird bei der 8. Staffel von "Dein Song" als Pate für die talentiertesten Nachwuchskomponisten dabei sein. Die Show startet am 22. Februar um 19:25 Uhr auf Kika. Hach, wie schön! Endlich können wir unseren Jugendschwarm wieder von der Couch aus anschmachten. Und als wäre das nicht schon schön genug, können wir den sympathischen Sänger auch in diesem Jahr auf der Bühne bewundern. Drei Konzerte gibt er im Juni und Juli in Gmunden, Nürnberg und Tambach. Doch das ist erst der Angang. Für Patrick geht es in Zukunft nämlich auch auf Europa-Tour. Er hat seit kurzem eine neue Booking-Agentur und verkündet stolz: "Ich freue mich über die Zusammenarbeit und auf die vielen geplanten Konzerte in ganz Europa." Wir sind jedenfalls jetzt schon wieder voll im Kelly-Fieber...