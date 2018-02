Pärchen ist nach Sex in der Garage tot!

Diese Liebes-Spiel endete für ein Pärchen in Bottrop tödlich. Wie berichtet wird, soll ein Pärchen tot in einer Garage aufgefunden wurden sein. Die beiden lagen größten Teils unbekleidet in ihrem Auto. Es wird davon ausgegangen, dass das Pärchen beim Sex erstickt sei.

Pärchen wird tot in Garage gefunden

Auf Grund dessen, dass ein Mann seit einigen Tagen als verschwunden galt, alarmierten die Angehörigen die Polizei. Diese machte beim Öffnen einer Garage eine grausame Entdeckung. Der Mann und seine Freundin lagen tot in ihrem Auto. Auch die Freundin galt seit einigen Tagen vermisst.

Pärchen stirbt beim Sex

Wie es ebenfalls heißt, soll das Pärchen beim Sex gestorben sein. Wegen der kalten Temperaturen ließ das Pärchen in der Garage den Motor des Autos laufen. Durch die giftigen Gase erstickten die beiden während des Liebes-Spiels. Ein Fremdverschulden konnte durch polizeiliche Ermittlungen ausgeschlossen werden.