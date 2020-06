Palina Rojinski bekommt eine zweite Show auf ProSieben

Die Moderatorin wird sich in dem Format "Offline - Palina World Wide Weg" völlig ohne Internet durch die Großstadt schlagen.

Innerhalb von 48 Stunden muss sie in einer wildfremden Stadt eine Aufgabe meistern. Ihre einzige Unterstützung ist dabei eine fremde Kontaktperson, bei der sie übernachten wird und die ihr die neue Umgebung näherbringt.

Die Sendung wird erstmals am 17. Juli um 22:30 Uhr ausgestrahlt.

An diesem Donnerstag, 5. Juni um 22:30 Uhr wird ihre andere Show, "Crazy Dates. In Love with Palina" zum ersten Mal laufen - ebenfalls auf ProSieben. Die Comedy-Dating-Show wurde unter dem Arbeitstitel "Guys in Disguise" angekündigt.

