Palina Rojinski überrascht mit Helena-Fürst-Rastas

Nun springt offenbar auch Palina Rojinski auf den Zug auf...

Bei Facebook postete der "Circus HalliGalli"-Star jetzt ein Foto, das beweist: Palina trug die Flechtzöpfe sogar schon vor Helena!

"#throwbackthursday als ich Rastas/heute 'Braids' und Latzhose getragen habe", schrieb sie zu dem Bild. Der 90er-Jahre-Look steht ihr tatsächlich ziemlich gut - das sehen auch die Fans so. Ob Palina jetzt in Versuchung gerät, sich diese Frisur noch mal zuzulegen? Wer weiß - in Sachen Haare ist der ProSieben-Star ziemlich experimentierfreudig. Und dass sie sich für nichts zu schade ist, stellt sie bei "Circus HalliGalli" auch regelmäßig unter Beweis...