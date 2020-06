Pamela Anderson: Ihre Hepatitis-C-Erkrankung wurde geheilt!

Klar, es ist nicht das erste Mal, dass man die Baywatch-Nixe unbekleidet zu sehen bekommt. Immerhin hat sie das Image des absoluten Sexsymbols und zog schon für etliche Männermagazine blank. Trotzdem ist das Bild nett anzusehen und gefällt schon fast 6000 Instagram-Usern.

Wahrscheinlich aber nicht nur wegen des Bildes, sondern vor allem auch wegen der freudigen Botschaft, die Pamela darunter verkündet: Sie hat kein Hepatitis C mehr! 16 Jahre lange musste sie mit der Krankheit leben und glaubte zwischenzeitlich sogar, dass sie deswegen nicht mehr lange leben würde. Angeblich habe sie sich damals über eine Tattoo-Nadel ihres Ex-Mannes Tommy Lee angesteckt.

Jetzt schreibt die 48-jährige überglücklich: „Ich bin geheilt! Ich habe gerade herausgefunden: Kein Hepatitis C mehr“, und geht dann sofort auf die Millionen von Menschen ein, die noch immer unter der Krankheit leiden: „Ich bete dafür, dass sich jeder, der mit Hepatitis C lebt, eine Behandlung leisten kann. Es wird bald mehr Möglichkeiten geben. Ich weiß, dass es immer noch schwer ist, eine Behandlung zu bekommen." Wo sie recht hat, hat sie recht: Zwar gibt es mittlerweile Medikamente zur Bekämpfung von Hepatitis C, allerdings sind diese so teuer, dass sie wirklich nicht für jedermanns Geldbeutel erschwinglich sind. Pamela hingegen konnte sie sich leisten und ist nun endlich wieder komplett gesund!