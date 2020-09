Pamela Hutchinson: Die R'n'B-Sängerin stirbt mit 61 Jahren

Trauriger Abschied von Pamela

"In liebevollem Gedenken geben wir mit Trauer das Ableben unserer Schwester, Pamela Rose Hutchinson, am Freitag, dem 18. September 2020, bekannt", heißt es auf Facebook. "Pam erlag den gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen sie mehrere Jahre lang gekämpft hatte." Bisher ist nicht bekannt, unter welcher Krankheit die Sängerin litt.

"Wir freuen uns über alle freundlichen Worte, Fotos und Videos, die ihr für unsere geliebte Pamela veröffentlichen möchtet, und natürlich über eure liebevollen Gebete. Ein so schön gelebtes Leben verdient es, schön in Erinnerung zu bleiben", heißt es weiter. Unter dem Beitrag häufen sich bereits die traurigen Kommentare von Fans, die den Verlust nur schwer verkraften können.

Zusammen mit ihren Schwestern Wanda und Sheila feierte Pamela seit 1968 große musikalische Erfolge. Die Band "The Emotions" sang sich mit Liedern wie "So I Can Love You"und "Show Me How" in die Herzen der Fans.

