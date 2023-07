Panagiota Petridou: Es stimmt! Wundervolle News bestätigt

Im Februar 2022 ist Panagiota Petridou zum ersten Mal Mama geworden. "Es ist das Allerbeste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich denke mir mindestens einmal am Tag, unfassbar, welche Gefühle ich entwickelt habe", schwärmte sie kürzlich in der Talkshow "Kölner Treff". Klar, dass sich die Autoverkäuferin in den letzten Monaten voll und ganz auf ihr Baby konzentriert hat. Doch jetzt kehrt sie endlich zurück ins TV...