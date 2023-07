Panagiota Petridou: Süße Babybeichte!

Nach der Geburt zog sich Panagiota erstmal aus der Öffentlichkeit zurück. Doch für "Guidos Deko Queen – Promi Special" hat sie ihre Babyauszeit pausiert. Die Challenge in der Sendung: Sie muss ihr ehemaliges Gästezimmer zum Motto "Colour up your life" in ein gemütliches Kinderzimmer umwandeln. Als Panagiota ihre Wohnung den Kameras präsentiert, fällt ihr plötzlich auf, dass sie ihr Shirt falsch rum trägt. "Daran merkt man, dass ich jetzt Mutti geworden bin", erzählt die Moderatorin lachend. Seit der Geburt ihres Kindes hat sich die 43-Jährige komplett verändert. "Ich bin so viel softer geworden", gibt Panagiota zu. "Bis ich schwanger war, habe ich mich überhaupt nicht für Babys interessiert. Jetzt habe ich eins und denk mir, warum habe ich nicht 15?" Klingt fast danach, als wäre weiterer Nachwuchs nicht ausgeschlossen...