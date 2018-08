Panagiota Petriduo: Süße Baby-News!

Panagiota Petriduo ist ja eigentlich sehr verschwiegen, wenn es um ihr Privatleben geht. Doch jetzt plaudert sie ein süßes Liebes-Geheimnis aus - und lässt dazu auch gleich die Baby-Bombe platzen!

Panagiota Petridou: Gequält und belästigt!

Panagiota Petriduo schwebt auf Wolke Sieben

Gegenüber "Bunte" hat Panagiota Petriduo jetzt verraten, dass sie seit Jahren vergeben ist! Ein Geheimnis, wovon viele nichts wussten. "Ich bin in festen Händen und sehr glücklich. Schon ein paar Jahre jetzt", plaudert die Moderatorin aus. Wer ihr Schatzi ist, verrät sie aber nicht. Doch das Glück ist ihr anzusehen!

Ein Baby für Panagiota Petriduo

Bei so viel Glück in der Liebe bleibt da eigentlich nur noch eine Frage übrig. Kommt vielleicht auch bald das Baby? Auch darauf hat Panagiota Petriduo eine Antwort. "Ja, das ist auch so ein Thema. Ich bin ja jetzt 39, ich habe aber gehört, dass noch mit über 50 ein Kind gekriegt. Ich habe so eine innere Uhr, die ist noch nicht so laut am ticken. Ich war eh immer ein Spätzünder. Es kommt bestimmt! Noch machen wir Trockenübungen", scherzt sie.

Gut möglich, dass aus dem Paar also bald eine Familie wird...