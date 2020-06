Paris Hilton: Eine Milliarde in 6 Jahren erwirtschaftet

All diese Produkte gibt es in 35 Geschäften zu kaufen. Jetzt verriet Hilton gegenüber der Zeitschrift "FHM", wie gut sich ihr Geschäft rentiert. "Ich bin bei meinen Projekten in jeden Schritt mit eingebunden. Meine Düfte verkaufen sich gerade sehr gut. Sie haben seit 2005 mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Ich habe 35 Läden, 17 Produktlinien und 14 Düfte." Als nächstes konzentriert sich Hilton auf ein neues Projekt - einen Paris Hilton Beach Club. © WENN