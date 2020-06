Paris Hilton gewinnt Orgasmus-Wettbewerb!

Im Rahmen des Jungesellinnenabschieds ihrer Cousine Brooke Wiederhorn ließ sie es ordentlich krachen. Die Stripper-Gruppe "Thunder from Down Under" lud zum Orgasmus-Wettbewerb.

Den gewann Paris Hilton haushoch und verdient, wie das Video eines Beobachters beweist. Kein Wunder, schließlich bringt die reiche Blondine einiges an Erfahrung mit.

Immerhin entstand im Jahr 2004 schon das legendäre Sex-Tape "One Night in Paris", welches ihre Karriere erst so richtig in Schwung brachte...