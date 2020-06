Paris Jackson: Ist das ihr neuer Freund?

Die Trennungsgerüchte scheinen wahr zu sein.

Doch lange blieb Paris offenbar nicht alleine. Auf ihren beiden Instagram-Profilen sehen wir seit einigen Wochen immer häufiger einen Jungen mit Tattoos, zerrissenen Jeans und einem Iro.

Der junge Punkrocker scheint es der Michael-Jackson-Tochter angetan zu haben. Immer wieder taucht er in Snaps und in Instagram-Posts auf. Auch die Fans rätseln schon darüber, wer er sein könnte. Einige glauben zu wissen, dass er nur ein guter Freund ist, andere stellen schon gar nicht mehr in Frage, dass das ihr fester neuer Freund ist.

Sie selbst hat noch kein Statement dazu abgegeben, auch wenn das aktuellste Foto der beiden schon mindestens nach einer sehr engen Freundschaft aussieht.